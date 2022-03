Cláudio Ramos ensina a tirar fotos “à séria”

Cláudio Ramos deu dicas de como posar para as fotografias nas redes sociais, tal como os influenciadores digitais fazem.

O apresentador do “reality show” “Big Brother” (TVI), que terminou no fim de semana passado, fez questão de deixar no perfil de Instagram um exemplo de uma fotografia que cumpriu os requisitos.

“Não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que não perde a oportunidade de se exibir perante uma boa luz natural, como esta que descobri neste amanhecer domingueiro”, começou por confessar.

“Junto a isto a capacidade de encolher a barriga, contrair o corpo todo para disfarçar a força da gravidade, fazer cara de segunda-feira, cerrar os olhos como fazem os ‘influencers’ à seria e o resultado é esta estampa de pessoa que me alegra o feed”, prosseguiu.

Durante o fim de semana, o comunicador, de 46 anos, aproveitou as boas temperaturas que se fizeram sentir em Portugal para ir até à praia colocar o bronze em dia e dar um mergulho.

Recorde-se que, depois de ter apresentado a última edição do “BB2020”, Cláudio Ramos não vai voltar a conduzir o “Big Brother – A Revolução”. Este formato contará com o regresso de Teresa Guilherme.

