Cristina Ferreira agradece mensagens de carinho dos seguidores

Cristina Ferreira fez questão de agradecer publicamente as mensagens de apoio que tem recebido dos seguidores nas redes sociais.

Depois de mais uma emissão do programa “Cristina ComVida”, da TVI, a apresentadora mostrou-se rendida ao carinho que recebeu dos fãs e, por isso, decidiu agradecer as mensagens.

“Obrigada pelas vossas mensagens. Obrigada por me abrirem a porta. ‘Depois de amanhã não é apenas um outro dia.’ A frase que guardei da carta do pai de Carlos Moedas”, referiu a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Lembre-se que, no que diz respeito à luta pelas audiências, “Cristina ComVida” estreou-se em segundo lugar, com 8,4% de “rating” e 18,4% de “share”. Em primeiro ficou a SIC com a novela “Viver a Vida” e a emissão de um episódio de “Êta Mundo Bom!”

Durante a emissão do formato, a apresentadora conta com a companhia regular do humorista Eduardo Madeira. Cristina Ferreira já elogiou o trabalho do comediante. “Merece todos os aplausos”, afirmou.