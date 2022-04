Diogo Amaral protagoniza capas de revista com filhos e cão

Mateus, Oliver e Lobo posaram ao lado de Diogo Amaral em três capas diferentes da edição de março da revista “GQ Portugal”.

O ator revelou, esta quinta-feira, as capas da nova edição da portuguesa da revista de moda que protagonizou com os dois filhos e o animal de estimação intitulada “I am your father” – “Eu sou teu pai”.

“É difícil encontrar palavras para descrever o que sinto quando olho para estas três capas e o significado que isto tudo tem para mim”, afirmou Diogo Amaral, referindo que quando recebeu o convite do editor José Santana “estava longe de imaginar que o resultado fosse tão brilhante”.

“Abri a porta da minha casa para os receber e entreguei-me a 100 por cento. Muito obrigado a toda a equipa. O resultado está nas bancas”, acrescentou o ator da SIC no Instagram.

