Diogo Carmona critica André Ventura e defende Ricardo Quaresma

Diogo Carmona criticou o plano de confinamento para a comunidade cigana apresentado por André Ventura e defendeu Ricardo Quaresma.

Depois de o internacional português feito alguns comentários contra a política defendida pelo deputado do partido Chega quanto à etnia cigana, foi a vez do ator se chegar à frente nas redes sociais.

“Ricardo Quaresma, está certíssimo. Pena que este André Ventura seja um conflituoso neo-nazi homofóbico e incentivador de ódio. Este homem aproveita para pôr as autoridades contra os cidadãos”, disse o artista no InstaStories, ferramenta do Instagram.

O intérprete da SIC foi mais longe e afirmou que Portugal vai conseguir fugir a este “ditador”.

“Temos maus exemplos nos EUA (Trump), Brasil (Bolsonaro), França (Macron). Mas Portugal conseguirá fugir à extrema-direita. Na história vimos que a seguir a uma crise aparece sempre um ditador, mas agora temos de fugir disso. Já percebemos que ditadura não é resposta. O Parlamento bem que podia acabar com o partido Chega. Deixo aqui esse apelo”, rematou.

Recentemente, a N-TV descobriu que Diogo Carmona vai regressar à representação com a nova temporada da série “Golpe de Sorte”, transmitida pelo terceiro canal, protagonizada por Maria João Abreu.

