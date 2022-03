Filho de Nuno Rogeiro está recuperado depois do atropelamento

António foi atropelado em fevereiro na zona do Campo Grande, em Lisboa e, depois do internamento no hospital e da fisioterapia está, finalmente, recuperado.

Nuno Rogeiro pode respirar de alívio. O filho António, que foi atropelado em fevereiro na zona do Campo Grande, em Lisboa e esteve várias semanas internado está, finalmente, a recuperar.

O comentador de assuntos internacionais da SIC deu esta quarta-feira a boa notícia aos seguidores nas redes sociais.

“O António recuperado. Graças a Deus”, respirou de alívio Nuno Rogeiro no Facebook.

Recorde-se que em entrevista a Cristina Ferreira, em maio, o comentador da SIC, referiu que gostava de ter sido atropelado em vez do seu filho.