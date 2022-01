Inês Castel-Branco explica plano do filho para apanhar o Pai Natal

Inês Castel-Branco explicou, esta quinta-feira, o plano do seu filho, Simão, para apanhar o Pai Natal no momento em que este está a deixar as prendas na árvore.

A atriz, que está atualmente envolvida num projeto da RTP1, mostrou-se triste por saber que o seu filho de nove anos vai descobrir este ano que o barrigudo de barbas brancas e vestimentas vermelhas não existe.

“Hoje o meu filho esteve a ver o melhor sítio para por uma câmara para apanhar o Pai Natal”, contou a filha de Luísa Castel-Branco, adiantando: “Portanto, acho que não passa deste ano.”

https://www.instagram.com/p/B5-b_-qldO-/

Rapidamente, na secção de comentários, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues partilhou consigo a sua experiência no que diz respeito ao filho e ao Pai Natal. “Caraças. O meu já foi. Um qualquer delator na escola”, atirou.

Contudo, a atriz Núria Madruga comentou com uma solução: “Então alguém tem de se mascarar de Pai Natal!”

