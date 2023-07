João Mota é finalista na faculdade: “Último ano, aí vamos nós”

O ator João Mota está a caminho do último ano de faculdade e celebrou a conquista nas redes sociais.

O ano escolar está mesmo no fim. E, se já não acabou, está perto de acabar. Para João Mota, este ano de faculdade já terminou e o ator passa a ser finalista.

Nas redes sociais, o ator e vencedor de uma das edições da “Casa dos Segredos”, da TVI, partilhou essa conquista e novidade sobre estar a caminho do último ano de curso.

“Finalista! E que jornada… Obrigado aos meus companheiros/as de viagem, por tornarem este caminho ainda mais especial”, começou por escrever.

“Um obrigado com saudades a ti, meu irmão, que me vês aí de cima e que me motivaste a querer aprender e fazer a diferença na vida de quem sofre em silêncio”, continuou.

“Último ano, aí vamos nós!”, terminou a publicação.

João Mota decidiu voltar aos estudos em 2021 e ingressou na Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) para tirar o curso superior de Psicologia.

De relembrar que o ator esteve no programa “Dança Comigo”, da RTP1, e conseguiu ser apurado para a grande final da competição.