Johnny Depp vai doar indemnização milionária a instituições de caridade

Amber Heard pagou um milhão de dólares ao ex-companheiro, Johnny Depp, depois de ter perdido o processo por difamação em tribunal. O ator prepara-se para fazer doações.

Após ter vencido em tribunal o processo que travou por difamação contra a ex-companheira, Amber Heard, Johnny Depp amealhou cerca de um milhão de dólares.

O dinheiro já tem destino e, mais uma vez, o ato está a ser elogiado pelos fãs do ator que protagoniza o filme “Piratas das Caraíbas”.

Depp decidiu doar o valor na totalidade a instituições de caridade que apoiam causas em que acredita.

Segundo o “TMZ”, serão cinco instituições que vão receber cerca de 200 mil dólares: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance.

A Make-A-Film Foundation, por exemplo, já é conhecida do ator, uma vez que Depp trabalhou com a instituição no ano passado na produção de uma curta-metragem.

A instituição tem como objetivo conectar crianças e adolescentes em estado de saúde agravado a nomes conhecidos do cinema.

Recorde-se que Johnny Depp processou Amber Heard por difamação após a atriz o ter acusado de violência doméstica.