Katia Aveiro submete-se a cirurgia estética

Depois de ser mãe pela terceira vez, Katia Aveiro recorreu a uma clínica de estética para submeter-se a uma intervenção cirúrgica.

A irmã de Cristino Ronaldo foi mãe, recentemente, de Valentina e confessou que o pós-parto modificou o corpo e, como tal, recorreu a um procedimento estético. A novidade foi revelada pela própria, através das redes sociais.

“Como sabem, depois de uma gravidez a gente fica com peso a mais (a maioria das mãe claro). Dei pouco tempo de mamar infelizmente, o meu leite secou, e por aqui ficaram sequelas”, lê-se na descrição de uma publicação no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Recorde-se que Valentina, de quatro meses, é fruto da relação da empresária com o atual companheiro, Alexandre Bertoluci Júnior. Katia Aveiro é ainda mãe de Rodrigo, de 19 anos, e Dinis, de nove, de uma relação anterior, com o empresário José Pereira.

