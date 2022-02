Leonor Poeiras apoia Mariama Barbosa na luta contra o tumor

Leonor Poeiras mostrou o seu apoio a Mariama Barbosa, que revelou ter sido diagnosticada com um tumor maligno no estômago.

A apresentadora, que está afastada do pequeno ecrã depois de se ter desvinculado da TVI há quase dois anos, juntou-se a Rita Pereira e Júlia Pinheiro para desejar força à amiga e apresentadora.

“O que sentes hoje? Hoje sinto saudades da minha amiga Mariama Barbosa. Vamos amiga, estamos todos contigo! Todos! Amo-te muito!” pode ler-se na publicação que a comunicadora fez no Instagram.

Júlia Pinheiro já tinha deixado uma mensagem de apoio à profissional da SIC nas redes sociais: “Sinto uma enorme preocupação. Mas também uma grande esperança e confiança. Desejo todo o amor a esta força da natureza que é a Mariama”.

Também Rita Pereira teceu palavras de carinho sobre a sua “diva”. “Está perante uma nova batalha que sei que vai vencer, mas a nossa energia positiva nestas alturas faz toda a diferença. Estou aqui, Mariama. Muita força minha diva!” afirmou.

A antiga comentadora do “Passadeira Vermelha” revelou que foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago. A apresentadora já está a fazer tratamentos no IPO, em Lisboa.