“Casados À Primeira Vista”: Liliana admite relação homossexual

A concorrente do concurso “Casados à Primeira Vista”, da SIC, revelou que já teve um envolvimento com uma pessoa do mesmo sexo.

Liliana Oliveira desvendou, este domingo, que a certa altura da sua vida envolveu-se com uma mulher, durante um jogo em que estavam a participar todos os casais da experiência social.

“Se eu já tive uma relação homossexual, não vou mentir… Aconteceu, aconteceu”, contou.

Recentemente, o seu companheiro, Pedro, admitiu publicamente que o casal chegou mesmo a envolver-se sexualmente uma vez durante as duas semanas que estiveram afastados da experiência social.

