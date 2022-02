Luciana Abreu ganha ao ex-marido em tribunal

A atriz ficou com os bens patrimoniais que Daniel Souza reclamava na Justiça. O guia turístico só terá direito a… duas cadeirinhas de bebé.

Luciana Abreu venceu o ex-marido em tribunal. Segundo a revista “TV Guia”, Daniel Souza, o pai das meninas Amoor e Valentine, reclamava 200 mil euros em bens patrimoniais, mas os juízes decidiram a favor de Luciana Abreu no passado dia 17 de dezembro.

Ainda segundo aquela publicação; o guia turístico que chegou a estar casado com a atriz e apresentadora teve direito, apenas, “duas cadeirinhas de bebé”.

Entretanto, Luciana Abreu prepara-se para passar o fim de ano a trabalhar, num “réveillon” na zona de Viana do Castelo.

Por alturas do Carnaval está agendado o desfile no corso da Bairrada, ao lado do ator brasileiro Leonardo Vieira.