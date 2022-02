Maria Cerqueira Gomes mostra-se de biquíni no Douro

Maria Cerqueira Gomes passou o fim de semana em família no Douro. A apresentadora aproveitou as temperaturas que se fizeram sentir para vestir o biquíni.

A comunicadora viajou até aquele hotel com os dois filhos, Francisca, de 17 anos, e João, de dois. Entre descansar da rotina e brincar com a família, a profissional da TVI teve tempo para dar um mergulho na piscina.

“Aquele segundo antes de mergulhares… e que bom mergulho! Tão bom aproveitar o nosso país!” escreveu Maria Cerqueira Gomes na legenda de uma fotografia em que surge de biquíni azul.

Na secção de comentários, diversos internautas reagiram à publicação com elogios à sua forma física. “Figurão”, “Que linda”, “Amor de mulher” e “Que beleza” servem a título de exemplo.

Atualmente, o público pode assistir ao trabalho de Maria Cerqueira Gomes com a rubrica “Gente com Norte”, que faz parte do programa “Você na TV!” (TVI). O primeiro convidado foi Pedro Abrunhosa.

