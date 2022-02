Marta Rangel esclarece as dúvidas sobre a gravidez na covid-19

Marta Rangel, jornalista, esclareceu neste sábado como está a viver a gravidez em plena covid-19, que já contraiu. A ex-“Casados à Primeira Vista” garante que o risco de transmissão “é quase zero”.

Depois de ter anunciado que tinha ultrapassado a covid-19 e o sexo do bebé que aí vem, Marta Rangel esclareceu, neste sábado, as dúvidas sobre a gravidez durante a pandemia.

“Olá, mamãs! Desde que partilhei o vídeo a fazer um exercício de fisioterapia respiratória, tenho recebido várias vezes a mesma pergunta: qual é o risco para o bebé se a mãe ficar infetada com Covid?”, começou por referir no perfil de Instagram.

“Em primeiro lugar, é importante dizer que não sou médica nem enfermeira ou sequer tenho formação em Saúde. Por isso, só posso transmitir-vos as recomendações que me deram. Segundo os médicos que me acompanharam no Hospital São Francisco Xavier, onde estive internada, assim como a minha Obstetra, do Hospital da Luz, o risco de transmissão da mãe ao bebé é quase zero. Também não são conhecidas, até ao momento, quaisquer consequências ou sequelas para o bebé que nasça de uma mãe que esteve infetada (como é o meu caso)”, contou a ex-participante do “reality doc” da SIC “Casados à Primeira Vista”.

“No entanto, ressalvo (e esta parte já é a minha opinião): ainda se sabe pouco sobre o comportamento deste vírus. Muitas das coisas que eram válidas no início da pandemia, agora já não são. Estão constantemente a ser divulgadas novas investigações. Os profissionais de saúde aprendem algo diferente, todos os dias, com a experiência. Por isso, acredito que o que hoje é “verdade” sobre a Covid19, daqui a 6 meses ou 1 ano, pode já não ser”.

“Para mim, o melhor comportamento a ter é o equilíbrio: manter todos os cuidados – por nós e pelos outros – e tentar ter alguma “normalidade” na nossa vida, sem permitir que o medo nos paralise. O tema do “medo” também é recorrente nas mensagens que me enviam, mas fica para outro post! Cuidem-se”, apelou Marta Rangel.