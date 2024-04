Rita Ferro Rodrigues fala sobre o enteado: “Eu considero que ele é meu filho”

Rita Ferro Rodrigues esteve no podcast “N’A Caravana”, de Rita Ferro Alvim, onde falou sobre o enteado, numa altura em que a imprensa cor de rosa avança uma possível separação.

A apresentadora esteve mais de uma década com Rúben Vieira, mas, nos últimos tempos, tem enfrentado rumores de separação. No “Dois às 10”, Rita Ferro Rodrigues foi confrontada com o tema, mas preferiu não comentar.

No podcast “N’A Caravana”, de Rita Ferro Alvim, falou sobre a mais recente viagem à Tailândia, onde se fez acompanhar dos filhos. “Foi uma viagem muito importante, numa altura difícil da minha vida, mas foi uma viagem hiper curativa porque quando tu viajas com os teus filhos, tens um tempo para perceber que eles estão a crescer imenso todos à sua maneira”, contou.

Sobre o enteado, Miguel, de 20 anos, a jornalista sublinhou que o considera como filho. “Eu considero que tenho três filhos. O Miguel tem uma mãe maravilhosa que eu adoro e respeito. Eu não sou mãe do Miguel, eu considero é que ele é meu filho. Ele faz parte da minha vida desde sempre e vai fazer sempre, isso é uma coisa que não tem sequer discussão”.

Além de Miguel, Rita Ferro Rodrigues é mãe de Leonor, de 21 anos, do relacionamento terminado com Daniel Cruzeiro, e de Eduardo, de 13 anos, fruto da união de mais de uma década com o assistente de produção da TVI.