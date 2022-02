Rita Pereira feliz por estar na terra dos avós com o filho

Rita Pereira admitiu, esta quarta-feira, 4 de agosto, estar feliz por visitar a terra dos avós com o filho. A atriz contou que Lonô se comportou da mesma maneira que esta quando era mais nova.

A também apresentadora da TVI levou o único filho ao local onde brincou várias vezes quando era mais nova. No InstaStories, ferramenta do Instagram, a artista partilhou vídeos do menino, de dois anos, a divertir-se.

Contudo, Rita Pereira foi apanhada de surpresa porque assim que o filho chegou à terra dos avós foi comer abrunhos tal como a intérprete fazia quando era mais nova.

“Cheguei à terra dos meus avós. Cresci aqui nesta terra e está cheio de abrunhos e a primeira coisa que o Lonô fez foi comer um, exatamente como eu fazia quando tinha a idade dele, estou super feliz de estar aqui com ele”, disse.

Lembre-se que Lonô é fruto do relacionamento amoroso entre Rita Pereira e Guillaume Lalung. O produtor de eventos e empresário francês também é pai de um filho mais velho, Luan, que nasceu durante uma relação terminada.