Rui Oliveira rapa o cabelo a Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha renovou o visual com a ajuda do companheiro, Rui Oliveira, e partilhou o momento divertido nas redes sociais.

De férias no Alqueva desde segunda-feira, o apresentador da TVI continua cuidadoso com a imagem. A quilómetros de Lisboa, Manuel Luís Goucha optou que o companheiro lhe rapasse o cabelo, em vez de um barbeiro profissional.

“Apanha-se sol, corta-se o cabelo, e tem-se barbeiro privativo na ilha”, afirmou Manuel Luís Goucha no vídeo publicado no Instagram.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz está a substituir Manuel Luís Goucha no “Você na TV!” durante as três semanas de férias. A apresentadora está a liderar as audiências da manhã desde segunda-feira, a estreia a solo.

