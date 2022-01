Sofia Ribeiro regressa a Portugal apesar da “imunidade baixa”

Sofia Ribeiro revelou nas redes sociais que está de regresso a Portugal apesar de pertencer ao grupo de risco do Covid-19 devido à “imunidade baixa”.

Depois de cerca de uma semana de férias em Salvador da Bahia, no Brasil, a atriz viajou até Lisboa este domingo após ter sido aconselhada a permanecer no outro lado do atlântico quando em Portugal existem já 245 casos confirmados de novo coronavírus.

“Estas férias estavam marcadas há muito, ainda estávamos todos bem longe da realidade atual. Por aqui, já se começa a falar, já começam a haver casos, ainda assim tudo bastante sossegado, como estávamos também nós há pouco tempo atrás”, afirmou na conta de Instagram.

“Muitos dizem-me que fique por cá, pelo menos para já. Poderia ficar. Na verdade, talvez até fosse melhor para mim dado que a miúda aqui, já gastou umas quantas vidas nesta roda da vida e diz que tem a imunidade baixa… Mas a verdade também é que o meu lugar é aí. A minha casa… O meu coração está aí”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B9uhKNfFK-k/

Sofia Ribeiro respondeu no sábado às críticas que recebeu nas redes sociais por estar de férias no Brasil, quando o Covid-19 foi anunciado pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia.

Recorde-se que a profissional da TVI ultrapassou um cancro na mama há três anos.

