Viúva de Luís Aleluia desabafa: “Os meus olhos perderam o brilho”

O ator Luís Aleluia, que dava vida ao “menino Tonecas”, partiu há 10 meses. Nas redes sociais, a viúva Zita Favretto deixou um sentido desabafo.

“Partiste, mas não foste só, um pedaço de mim, de nós, partiu contigo…”, começou por dizer Zita Favretto, referindo-se também aos filhos de ambos, João, de 17 anos, e José, de 20.

A viúva contou que chora, “por tudo o que não tivemos a chance de chegar a realizar”. “Falta-nos o calor do teu abraço, o teu olhar enternecido… Os piores momentos que vivo com a tua ausência são quando me deparo com algo e que de forma inusitada quero partilhar contigo e sou esmagada com a triste realidade…”, acrescentou.

“Sem ti, o meu mundo ficou mais restrito, meu sorriso é triste e os meus olhos perderam o brilho. A saudade profunda, é a forma de amar que encontrei para me sentir mais perto de ti. A maior perda na vida é a que morre dentro de nós enquanto vivermos. Somente a fé de um dia te voltar a encontrar me encoraja a manter-me de pé”, continuou.

“Há coisas que o tempo ou a ausência física não desfazem, entre elas está o meu amor por ti. Eu e os meninos continuamos a sentir muito a tua falta, mesmo sentindo que estás e estarás para sempre a olhar por nós. Até já, até sempre, meu amor, nossa luz…”, rematou.

Junto com o desabafo, Zita partilhou uma imagem da laje que contém o nome de Luís Aleluia, homenagem feita pela Câmara Municipal de Benavente.