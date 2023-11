Jorge Corrula e o conflito no Médio Oriente: “Não ter opinião dá menos insónias”

Jorge Corrula voltou a manifestar-se, indiretamente, sobre a guerra entre Israel e o Hamas e o ator garante que é mais fácil “não tomar partido”.

Depois de ter sido avisado, através de uma mensagem, para não se manifestar sobre a guerra entre Israel e o Hamas, Jorge Corrula voltou a fazer uma reflexão sobre o conflito, ainda que não de forma direta.

“É difícil censurar quem escolhe não ver notícias, quem escolhe ignorar, assobiar para o lado, não se envolver, nâo tomar partido…”, começou por referir nas redes sociais.

“Não ter opinião ou não tomar partido é sempre mais fácil. Dá menos menos insónias, abre o apetite, fica melhor na imagem, entenda-se ‘toda a imagem’”.

“Afinal de contas o que podemos nós fazer? Estamos cá tão longe, vivemos uma realidade tão diferente”.

“E, analisando friamente… não, as vidas não têm todas a mesma importância, não estamos todos no mesmo barco, e não, não vamos ficar todos bem. Habituamo-nos a conviver com a desgraça e queremos (e conseguimos) ignorar que fazemos parte dela”.

“Desculpem o desabafo, a partir de amanhã escolho o comprimido da outra cor.

(…e isto de ter filhos é muito chato, põe-nos a pensar – ainda mais – no futuro!)”, rematou Jorge Corrula.🕊