Rogério Parrot expulso pelo público em gala de dupla saída do “Big Brother”

Depois de Dulce Pinto, a segunda expulsão da noite do “reality show” da TVI coube a Rogério Parrot, que reuniu 62% dos votos do público

Entre Iasmin e Rogério, o público escolheu expulsar o segundo, com 62% dos votos. O antigo árbitro de futebol, de 26 anos, foi o segundo elemento a deixar o “Big Brother” em noite especial de dupla saída de concorrentes.

A gala deste domingo, 1 de outubro, também terminou com alterações profundas na casa. Os participantes vão ter de lidar com novas regras que possam pela interdição do uso do jardim, piscina, despensa e água quente.

Já sobre os novos nomeados da semana à expulsão, Ossman, Palmira, Paulo (com nomeação direta), Zé Pedro, Vina vão estar esta semana sob escrutínio