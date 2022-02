Processo de Leonor Poeiras contra a TVI adiado… pela segunda vez

Leonor Poeiras viu o arranque do processo contra a TVI em tribunal ser adiado pela segunda vez. Desta vez passou de 7 de fevereiro para 23 de junho no Tribunal de Cascais.

A primeira audiência, que já tinha sido adiada do dia 31 de janeiro para 7 de fevereiro, voltou a ser alterada tal como avançou a revista “TV7 Dias”. Agora, o processo vai acontecer a 23, 24 e 27 de junho.

De acordo com a publicação, o processo foi adiado porque as duas partes chegaram a acordo para mudar as datas porque não dava para o mesmo decorrer em datas seguidas.

Lembre-se que, na altura, em que a comunicadora se preparava para ser ouvida pela primeira vez sobre este caso em tribunal. A audiência acabou por ser adiada para 7 de fevereiro devido a questões relacionadas com a covid-19.

“Hoje era o dia em que começava este julgamento, pelo qual aguardo há um ano e meio, quase dois. A sessão foi adiada por questões relacionadas com a covid-19, nada de relevante”, disse, nas redes sociais.

Segundo a revista “TV Mais”, Leonor Poeiras, que deixou a TVI há quase dois anos, exige mais de um milhão de euros de indemnização para repor os subsídios que diz nunca terem sido pagos.

A apresentadora admitiu que tentou falar com a administração antiga e a atual para chegar a um acordo antes de avançar com o processo para tribunal. Contudo, não foi bem-sucedida.